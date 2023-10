ITA: lista preliminar aponta que mais de 40% dos aprovados para 2ª fase são de Fortaleza

Um total de 777 candidatos passaram para a segunda etapa do vestibular; desses, 318 são da capital cearense

Um total de 777 candidatos passaram para a segunda fase do vestibular realizado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), de acordo com resultado preliminar divulgado nesta segunda-feira, 16. Do total de estudantes, 318 são de Fortaleza, o que representa mais de 40% dos aprovados.

Índice leva a capital cearense a ser a cidade com o maior número de candidatos que passaram de etapa. Exame, considerado o mais concorrido do Brasil, teve a primeira fase realizada há cerca de uma semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para a segunda fase, passaram aqueles candidatos que alcançaram o critério proposto pela prova. Ou seja, que "tiraram mais de 4 em cada matéria e tiveram média final maior ou igual a 5".