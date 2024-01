"Coitados", afirma RC sobre adversários que especulam "rasteira" em Sarto

A resposta partiu do questionamento sobre as falas da vice-governadora Jade Romero (MDB), que afirmou, em entrevista à coluna de Carlos Mazza, do O POVO, que “me parece é que ele (Roberto Cláudio) vai fazer com o Sarto o mesmo caminho que fez com a Izolda. Tem seguido o mesmo percurso, e dentro do mesmo partido até”.

Izolda Cela (sem partido), ex-governadora do Ceará, não foi candidata à reeleição pelo PDT em 2022 e, sim, Roberto Cláudio. Devido a esse movimento, a aliança entre PT e PDT foi encerrada de vez, e o Partido dos Trabalhadores lançou Elmano de Freitas (PT) como candidato. O ministro da Educação, Camilo Santana, tinha Izolda como sua candidata pessoal.

Ainda sobre a pergunta, Roberto Cláudio afirmou que “não há inocência na agenda do Palácio da Abolição” ou em seus interlocutores, e que o movimento faz parte de uma estratégia para desqualificar a oposição ao governo.

“Isso acontece há muito tempo e parte de diversas forças aliadas ao governo (...) isso é uma velha tática da política, quando faltam argumentos, ações, apoio popular, entendimento das pessoas (...), quando falta esse tipo de sentimento, o quer que resta? É desqualificar a oposição”, completou.

Ele ainda criticou o governo Elmano de Freitas, definindo a gestão como “muita fraca, em um momento extremamente desafiador do Ceará”.

Roberto Cláudio ainda destacou que o foco do PDT municipal e nacional é a pré-candidatura de Sarto a reeleição de Fortaleza.