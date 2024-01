Michelle Bolsonaro ironiza abraço de Moro em Dino: "Quanta cumplicidade"

Em postagem com imagem da troca de afagos entre Moro e Dino, Michelle escreveu “quanta cumplicidade”, completando com uma figura de questionamento. Os registros aconteceram na quarta-feira, 13, durante a sabatina de Flávio Dino e Paulo Gonet na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro criticou nesta quinta-feira, 14, o abraço entre o senador e ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro, Sérgio Moro (União Brasil), e o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino .

A presidente do PL Mulher ironizou Moro em outra publicação, utilizando a imagem do celular do senador com uma troca de mensagens, divulgada pelo Estadão, em que ele é orientado a não declarar voto favorável em Dino.

“Quem seria o ‘Mestrão’?”, questionou a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de refletir que “não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido”.

Segundo o Estadão, Mestrão é Rafael Travessos Magalhães, auxiliar parlamentar do senador.

Michelle Bolsonaro critica abraço de Moro em Dino e ironiza: "‘Quanta cumplicidade’ Crédito: Reprodução Michelle Bolsonaro instagram Michelle Bolsonaro critica abraço de Moro em Dino e ironiza: "‘Quanta cumplicidade’ Crédito: Reprodução Michelle Bolsonaro Instagram

Aprovação de Flávio Dino

Flávio Dino foi aprovado na quarta-feira, 14, ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, por 47 votos a 31, e duas abstenções no Senado. O ministro da Justiça foi indicado à vaga em novembro, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O voto dos senadores é secreto e Sérgio Moro preferiu não comentar a sua escolha para a imprensa.