Senado aprova indicação de Flávio Dino para o STF

Dino substitui Rosa Weber, que se aposentou no fim de setembro. Ele foi sabatinado por mais de 10 horas na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado ao longo desta quarta-feira, 13 e foi aprovado no colegiado por 17 votos a 10.

O futuro ministro do STF foi governador do Maranhão por dois mandatos e eleito senador nas eleições de 2022. Ele também se tornou juiz federal do Maranhão e do Distrito Federal aos 26 anos, ficando no cargo de 1994 até 2006. Para ocupar a vaga no Supremo, ele deve deixar o comando do ministério da Justiça e Segurança Pública e o mandato de senador.