Senado aprova Paulo Gonet para a Procuradoria-geral da República

O subprocurador da República Paulo Gonet foi aprovado pelo Senado para ocupar a vaga de procurador-geral da República (PGR), nesta quarta-feira, 13, por 65 votos a favor e 11 contra e uma abstenção. Ele irá substituir Augusto Aras no cargo, que teve mandato encerrado em setembro.

Gonet foi sabatinado hoje por mais de 10 horas na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e aprovado com 23 votos a 4 no colegiado. Ele falou sobre cotas raciais, assim como a criminalização da homofobia, união civil de pessoas do mesmo sexo, além de discutir sobre liberdade de expressão.

O subprocurador foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao cargo no fim de novembro, fora da lista tríplice enviada pelo Ministério Público Federal (MPF). Gonet atua como jurista no MPF desde 1987, e já foi vice-procurador-geral eleitoral, assim como diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União. Ele foi promovido a subprocurador-geral em 2012.