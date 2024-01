Saiba quem é "Mestrão", homem que orientou Moro a não revelar voto em Dino

O assessor parlamentar do senador Sergio Moro (UB-PR) de codinome Mestrão, fotografado por Wilton Junior, do Estadão, é Rafael Travassos Magalhães. A informação é do colunista do Metrópoles, Guilherme Amado. Travassos é citado em rachadinha praticada no gabinete do deputado estadual Ricardo Arruda (PL-PR), de quem Moro contratou funcionários.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme O Globo, Travassos é citado em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que indica saques em espécie, com valores repetidos e indícios de divisões para repasses, sempre em datas próximas ao fim de cada mês.