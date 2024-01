O POVO News recebe o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio

A edição comenta sobre a instalação da CPI da Braskem e a aprovação do nome de Dino para o Supremo Tribunal Federal (STF)

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 14. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre a entrevista do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT)

A edição comenta ainda a oficialização do chefe da pasta da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta quinta-feira, 14, Dino afirmou que deve tomar posse na Suprema Corte no dia 22 de fevereiro de 2024. Ontem (13), Dino teve o nome aprovado pelo Senado e vai ocupar a cadeira deixada pela aposentadoria da ministra Rosa Weber.