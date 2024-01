Bolsonaro ataca Moro por suposto voto em Dino: "O fofoqueiro jogou uma pá de cal em todo seu movimento"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teceu diversas críticas nesta quinta-feira, 14, ao seu ex-aliado, o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) por supostamente votar a favor do nome de Flávio Dino (PSB/MA) para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) . Bolsononaro não menciona diretamente o nome de Moro, mas usa o termo similiar ao de quando o hoje senador o acusou de interferir na Polícia Federal .

Cunha pergunta se o senador irá votar contra o nome do ministro, mas Moro responde com uma tentativa de ligação. Luis Felipe manda a mensagem "Deltan Desesperado", afirmando que o ex-deputado federal cassado o ligou e mandou mensagem.

Em fotos capturadas pela imprensa, Moro aparece também trocando mensagens com o seu suplente, advogado Luis Felipe Cunha, que diz ter conversado com Deltan Dallagnol e que o ex-procurador da Lava Jato estava "desesperado" diante da iminente aprovação do nome de Dino.

Ele afirma que "o único objetivo de seu grupelho sempre foi ludibriar a nação para se colocarem como a “direita permitida". "Ontem pediam 'união' muito oportunamente mas sempre se silenciando quando problema surgia. Por que será? A resposta apareceu! De genuíno nesses só há a necessidade de ser a próxima vítima de quem defendem no escurinho do cinema", afirmou.

A ida de Dino ao STF foi aprovada no plenário do Senado, com 47 votos "sim" , 31 "não" e duas abstenções. Bolsonaristas também criticaram Moro após as fotos tiradas dele junto a Dino durante a sabatina na quarta-feira, 13.

Em outro texto, ele conversa com Rafael Travassos Magalhães, de codinome "Mestrão", um assessor parlamentar do senador. Na mensagem, Moro é avisado de que "o coro está comendo" nas redes sociais pela foto do senador com Dino. O senador escreveu que iria manter o seu voto secreto.

Moro chegou a ser ministro da Justiça no Governo Bolsonaro, mas deixou o cargo alegando pressão e interferência do ex-presidente em decisões da PF. Moro fez críticas e denúncias graves contra o presidente, uma delas foi a de que Bolsonaro queria a mudança no comando da Polícia Federal por a entidade estar investigando políticos bolsonaristas. Na época, Bolsonaro reforçou que a acusação e os prints divulgados de conversas dele com Moro eram "fofoca".