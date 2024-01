Deputados evangélicos batem-boca por causa de Bolsonaro: 'Aprenda a ser cristão de verdade'

Os deputados estaduais Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) e Alcides Fernandes (PL) bateram-boca nesta quarta-feira , 13, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), por causa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Assista:

Ele ainda disse que os parlamentares devem se cuidar, “porque senão nem vocês voltam nas próximas eleições”. Sobre a oposição da direita, ele completou afirmando que “ou Deus levanta uma direita sensata ou vai fazer com que o povo da esquerda possa ter mais bom senso, principalmente com a igreja, o cristianismo”.

“E o apóstolo se gaba em dizer que é santo, que é melhor do que todos, mas aqui esse tipo de teatro, apóstolo, não funciona. Esse teatrinho o senhor pode fazer na sua igreja, aqui não. Aqui é pra ser homem, é pra ter decisões”, apontou.



Alcides também afirmou que, quando tomou posse, recebeu as mesmas propostas do deputado Luiz Henrique, mas não “caiu”, e que não se curva “diante da esquerda”. Ele ainda defendeu o governo Bolsonaro, afirmando que foi a gestão que mais “enalteceu a palavra de Deus”.

“Mas apóstolo, como é complicado ser crente na Babilônia, eu não me culpo diante dos manjares do rei, quando eu cheguei aqui eu recebi as propostas que a vossa excelência recebeu, eu não cai, eu tenho um lado, eu tenho a minha posição e eu não me curvo diante da esquerda, diante do poder das trevas nunca”, completou.