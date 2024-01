Tarcísio agradece R$ 10 bi federais depois de Lula pedir discurso

Em um evento no Palácio do Planalto nesta terça-feira, 12, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), brincou durante discurso feito depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedir que ele falasse em seu lugar. "Acho que o presidente Lula me escolheu porque estou levando o maior cheque. Deve ser por isso, presidente", afirmou o chefe do Poder Executivo paulista, ao saber que o Estado receberá R$ 10 bilhões para obras.

Na linha com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a prioridade paulista é a execução de obras de infraestrutura ferroviária. A promessa é de investimento de R$ 6,4 bilhões na implantação e na operação de trem de média velocidade ligando São Paulo a Campinas, com 101 km de extensão. Outros R$ 3,6 bilhões devem ser empregados na aquisição de 44 trens, no âmbito do projeto de extensão da Linha 2, que será prolongada por 8,2 km e ganhará oito novas estações até a estação Penha.

"De fato, a gente fica muito satisfeito de ver esse projetos viabilizados. O PAC é um instrumento para isso. Projetos importantes para todos os Estados aqui presentes. Projetos que vão gerar comprar de material de construção, vão movimentar o comércio, vão movimentar indústria, vão gerar empregos", disse Tarcísio.