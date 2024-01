Moro questiona se Dino continuará ativo no Twitter; ministro brinca: "Preciso de um lugar pra falar do Botafogo"

Na ocasião, o ministro brincou com o senador, afirmando que, ao questioná-lo sobre a rede social, Moro ainda não havia votado, o que o "enchia de esperança" acerca da aprovação do seu nome no Senado

Durante a sabatina do ministro da Justiça, Flávio Dino , o senador Sérgio Moro (União) questionou se Dino continuará ativo no X, antigo Twitter, caso seja aprovado pelo Senado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Em resposta, Dino afirmou que não discutirá pautas políticas na rede social, mas que manterá o perfil ativo para comentar sobre o Botafogo e o Sampaio Corrêa.

“Pretendo, quem sabe, manter as redes sociais, nunca pensei nisso porque, a cada dia tem as suas agonias, as suas preocupações, mas, a princípio, temas jurídicos são bem-vindos, assim como também preciso de um lugar pra falar do Botafogo e Sampaio Corrêa, quem sabe, por isso mantenha as redes sociais porque são duas paixões inexplicáveis que eu tenho”, disse Dino durante sabatina, nesta quarta-feira, 13.

Na ocasião, o ministro brincou com o senador, afirmando que, ao questioná-lo sobre a rede social, Moro ainda não havia votado, o que o "enchia de esperança" acerca da aprovação do seu nome no Senado.

“Vejo que o senador Moro ainda não votou, o que me enche de esperança”, seguiu. “Em merecendo aprovação no Senado, é claro que eu deixo a vida política em todas as dimensões, inclusive nas redes sociais, evidentemente não opinarei politicamente sobre temas políticos porque isso é absolutamente incompatível”, pontuou o ministro.

No discurso, Dino acrescentou que tinha consciência dos sacrifícios que iria fazer para ocupar uma cadeira na Suprema Corte e que, “abandonaria o jogo político”.

“Bem sei o sacrifício que farei em relação à minha vida política, ontem eu falava pra alguns senadores e senadoras que eu gosto, gostava, sei lá, de fazer carreatas, comício, caminhadas, principalmente no sol, mas gosto muito da atividade política, não considero como algo penoso, pelo contrário, por isso respeito muito a política, a vivo muito intensamente há 17 anos”, completou.