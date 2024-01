Título de cidadão a Bolsonaro: veja como votaram os vereadores de Fortaleza

A aprovação da honraria ao ex-presidente contou com votos favoráveis de parlamentares da base do prefeito Sarto

A Câmara Municipal de Fortaleza (Cmfor) aprovou nesta terça-feira, 12, o título que concede cidadania da capital do Estado do Ceará para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A proposta recebeu voto de vereadores da base do prefeito José Sarto (PDT).

O placar foi de 20 votos a favor, 12 contra e 3 abstenções. O título foi proposto pelo vereador Julierme Sena (União Brasil). Houve gritos de comemoração no plenário pela aprovação e provocações contra parlamentares contrários.