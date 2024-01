O POVO News: Dino e Gonet são sabatinados no Senado por vaga no STF; CPI da Braskem é instalada

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 13. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre a sabatina do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino , no Senado .

O programa discute ainda a operação da Polícia Federal (PF) que apura o ataque hacker sofrido pela primeira-dama, Janja Lula da Silva, na última segunda-feira, 11. A PF investiga se o ataque foi feito por um invasor ou em grupo.

Além disso, a edição explica o caso Cariani. Mensagens interceptadas pela Polícia Federal (PF) apontam que o influenciador fitness Renato Cariani sabia que era monitorado pelos agentes do órgão. De acordo com a investigação, em conversas com sua sócia, Roseli Dorth, Cariani teria afirmado que eles poderiam trabalhar no feriado para “arrumar de vez a casa e fugir da polícia”.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Henrique Araújo.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18 horas

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO