TRE adia julgamento sobre desfiliação de Evandro do PDT para a próxima semana

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) adiou a sessão que analisaria os embargos da executiva nacional do PDT que contestam o pedido de desfiliação de Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

O julgamento seria nesta segunda-feira, 11, e acontecerá agora na próxima semana, provavelmente dia 18, segunda-feira. Em outubro, a Corte eleitoral aprovou por 7 votos a 0 a carta de anuência concedida a Evandro.

Em agosto deste ano, o diretório estadual do PDT do Ceará aprovou uma carta de anuência autorizando Evandro a se desfiliar do partido sem a perda de mandato na Alece. Dessa forma, o caminho ficaria livre para que ele fosse para outra sigla visando as eleições municipais de 2024. O PDT Nacional contesta.