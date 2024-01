Na Argentina, Bolsonaro alfieta Lula: "Será meu ministro do Turismo"

Bolsonaro percorreu o trajeto ao chegar e sair do hotel em que Milei está hospedado. O ex-presidente esteve com o novo chefe do executivo da Argentina por cerca de uma hora e meia, acompanhado de aliados, como o deputado estadual cearense Carmelo Neto (PL).

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está em Buenos Aires, na Argentina, para acompanhar a posse de Javier Milei , presidente eleito do país, e aproveitou para caminhar na rua Florida, no centro da cidade. Na ocasião, ele alfinetou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmando que “vai convidá-lo para ser ministro de Turismo”.

“Eu ando pelo Brasil todo e sou muito bem recebido, enquanto o outro cara vive viajando porque não tem clima para andar no Brasil", ironizou Bolsonaro, enquanto caminhava.

Sobre o encontro com Milei, ele definiu como “uma conversa entre amigos”. "Milei fez um breve retrato do que vive a Argentina no momento. A questão mais importante é a economia. Todo mundo sabe disso. A escola dele é a austríaca, a do [ex-ministro da Economia] Paulo Guedes é uma outra, a de Chicago, que tem os mesmos objetivos", afirmou.

Bolsonaro também elogiou a equipe de Miei e criticou novamente o governo Lula. "A equipe dele está sendo formada muito parecido como nós formamos a nossa no Brasil, e não dá nem para comparar com a equipe do turista que é o Lula”, ironizou.

Esse é o primeiro grande evento que Bolsonaro participa desde a derrota nas eleições presidenciais em outubro de 2022. Ele foi convidado pelo próprio Milei e deve receber tratamento de chefe de estado.

Lula não irá à posse de Milei no próximo domingo, 10, e irá enviar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, como seu representante. O presidente eleito da Argentina chegou a afirmar durante a campanha eleitoral que Lula é “comunista e corrupto”, mas baixou o tom depois do pleito e até convidou o presidente brasileiro a comparecer à cerimônia.