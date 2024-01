Bolsonaro elogia Maduro por voto impresso em plebiscito: "Deu uma lição de moral"

Jair Bolsonaro, ex-presidente Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiou a iniciativa do líder da Venezuela, Nicolás Maduro, em adotar votos em papel na eleição de referendo realizada no último domingo, 3. Na votação em questão, os venezuelanos aprovaram a criação de estado em Essequibo, território disputado com a Guiana. "Nem na Venezuela se tem o voto eletrônico", disse Bolsonaro em entrevista à Rádio Mitre, nesta sexta-feira, 8. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mais informações ao vivo:

"Nesse referendo agora de Essequibo, que é um assunto bastante polêmico, o Maduro deu uma lição de moral no Brasil falando: olha, aqui a eleição é na máquina, mas não é como em outros países, aqui tem o papel também", seguiu. "Até que enfim o Maduro acertou uma; acertou uma que é o voto no papel". O ex-mandatário chegou a Buenos Aires, na Argentina, na noite desta quinta-feira, 7, para a posse do presidente eleito do país, Javier Milei. A comitiva do argentino pretende inserir Bolsonaro nas cerimônias fechadas do Congresso Nacional e da Casa Rosada, mesmo que ele não esteja em nenhum cargo público atualmente. Em junho deste ano, Bolsonaro tornou-se inelegível por oito anos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por questionar o sistema eleitoral e o resultado das eleições presidenciais de 2022. Na Argentina, o ex-presidente respondeu a um questionamento feito pelo âncora sobre a indicação do ministro Flávio Dino (PSB) por Lula (PT) para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). “Inclusive o Flávio Dino, quando perdeu eleições em 2010, aproximadamente, ele criticava as urnas, falava que não eram confiáveis e eram possíveis de serem fraudadas", continuou Bolsonaro. "E por eu ter feito críticas com comprovação no mesmo sentido, também foi uma causa da minha inelegibilidade". Posse de Milei: veja os nomes confirmados na cerimônia Javier Milei, presidente eleito da Argentina, tomará posse neste domingo, 10. O ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), a esposa Michelle e dois e dois de seus filhos,deputado Eduardo Bolsonaro esenador Flávio Bolsonaro já confirmaram presença na cerimônia.

No total, 50 políticos acompanharão o ex-presidente na viagem, inclusive o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o chefe do Executivo estadual do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). Milei convidou o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comparecer à cerimônia, no entanto, o petista sinalizou que enviará o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em seu lugar. Lula recebeu o convite durante o encontro em Brasília com o chefe do Itamaraty e Diana Mondino, futura chanceler da Argentina. Em 19 de novembro, o político argentino foi eleito para chefiar a Casa Rosada, com mais de 14 milhões de votos (55,69%), sendo classificado como o presidente mais votado da Argentina. Ele disputava a presidência com o ministro da Economia, Sergio Massa, que recebeu cerca de 11 milhões de votos (44,30%).