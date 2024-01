Bolsonaro se reúne com Javier Milei na Argentina antes da posse

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, recebeu nesta sexta-feira, 8, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que estará presente na transferência de poder no dia 10 de dezembro. O ex-mandatário brasileiro viajou ao país vizinho na quinta-feira, 7, para participar da solenidade. Embora tenha sido acompanhado por uma extensa comitiva de aliados, apenas alguns deles puderam participar do encontro reservado com o futuro presidente argentino.

Um vídeo que registrou cenas do encontro entre Bolsonaro e Milei mostra os dois acompanhados pelo ex-secretário de Comunicação da Presidência Fabio Wajngarten, pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e pelo ex-ministro Gilson Machado Neto em uma sala.

A ex-candidata à Presidência da Argentina Patricia Bullrich, indicada por Milei para assumir a pasta da Segurança, também integrou a reunião.