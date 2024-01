O POVO News: afundamento de mina em Maceió cai pela metade; tapa de Ciro repercute

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 4. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre o afundamento da mina de extração da Braskem, no bairro Muntage, em Maceió. Neste domingo, 3, dados da Defesa Civil da cidade registraram que o ritmo de afundamento da mina caiu pela metade.

Assista ao vivo:

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a visita do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), a Brasília para se reunir com senadores e ministros. Para discutir sobre o tema, o O POVO News conversa com o coordenador do centro de monitoramento da Defesa Civil de Maceió, Hugo Carvalho.