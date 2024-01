Psol reforça que homem que provocou Ciro e levou tapa não é filiado ao partido

“Diferentemente do que vem sendo veiculado por sites, jornais, blogs e redes sociais, o jovem que sofre agressão física de Ciro Gomes na festa promovida pela prefeitura de Fortaleza não é filiado ao Psol”, consta no comunicado publicado nesta segunda-feira, 4.

“Retificando, não sou filiado ao Psol Ceará e nem serei candidato a vereador em 2024, mas apoio o movimento de eleger candidaturas afroindígenas e LGBTQIAP+ em todo o Brasil”, escreveu Tiê em sua conta oficial do Instagram.

"O tempo dos brancos já era! É nós (sic) no poder ou não será, apanho na cara com orgulho para defender o que é nosso e não (faço) isso pra me eleger. Nós temos ‘um projeto de Nação! Com a licença da palavra'”, completou o jovem.

O Psol também discordou da conduta adotada tanto por Ciro Gomes como por Tiê na ocasião, afirmando que repudia “qualquer tipo de agressão, seja verbal, física, psicológica, motivada por questões de classe, gênero, orientação sexual, raça física ou outra”.

“A luta LGBTQIA+ constitui nosso partido e nos irmanamos a essa população. Há, no caso, uma enorme desigualdade de poder que não pode ser omitida, que gera também consequências desiguais para as pessoas envolvidas, como os atos de transfobia nas redes demonstram”, seguiu a legenda em comunicado.

Tiê é membro do grupo Tambores de Safo desde o ano de 2011, e cofundador dos grupos Batuque de Odê e do Bloco Cola-velcro.

Conforme a minibiografia no site Mapa Cultural de Fortaleza, o jovem participa do ciclo carnavalesco desde 2013 como percussionista de grupos como Maracatu Nação Pici, Afoxé Omorisá odé e Oxum Odolá, no qual foi contramestre de batuque no Carnaval de 2023.