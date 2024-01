Ciro agride jovem com tapa no rosto após provocação durante show na Beira Mar

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) agrediu um jovem com um tapa no rosto após provocação durante um show de samba no espigão do Náutico, na avenida Beira Mar, na noite deste domingo, 3, em Fortaleza.

Ciro Gomes dá tapa em jovem durante show na Beira Mar. Vídeo mostra momento em que é feita a pergunta a Ciro: "Diz pra nós como é que rouba a população sem ser preso?" https://t.co/KyJ4QzZc84 pic.twitter.com/696Vmea4mZ
December 4, 2023