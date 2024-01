Sarto brinca sobre entrega de pacote de obras no Canindezinho: "PacoSarto"

Posteriormente, no palco, Sarto voltou a falar sobre as entregas e fez a brincadeira com seu nome, após alguém que estava no palco falar algo para ele, quando se referia ao tema. “ É um pacoSarto ”, brincou o pedetista, citando a requalificação da escola e do CEI e a construção da quadra.

“Três em um. A gente está fazendo assim agora. E quando eu digo a gente, significa a gente. Nós todos que estamos aqui, cada um, tem uma parcela de contribuição. Não poderia deixar de registrar meu agradecimento à melhor equipe de secretários e secretárias, de colaboradores e colaboradoras, de vereadores e vereadoras e de pessoas que fazem Fortaleza brilhar no mundo”, concluiu o prefeito.



O prefeito tem anunciado investimentos em diversas searas. No mês passado, passou a valer o sistema de gratuidades em passagens de ônibus para estudantes que possuem carteira estudantil, na Capital. As unidades entregues nesta segunda estão incluídas no pacote de requalificação do parque escolar de Fortaleza, que já requalificou 25 equipamentos desde 2021, destacou a Prefeitura.

Em novembro, Sarto revelou que pretende anunciar um pacote de investimentos de R$ 2,2 bilhões a ser aplicado em obras. O valor deve ser direcionado para obras, dentre as quais estão escolas de tempo integral, Centros de Educação Infantil (CEIs), drenagem, pavimentação, postos de saúde e outras ações.



No evento, Sarto também foi questionado sobre o projeto de reeleição em 2024 e disse que entrará “pessoalmente” nas discussões eleitorais no momento oportuno. Ele também comentou as recentes movimentações eleitorais dentro de partidos como o PSB, que reafirmou que fará oposição à atual gestão municipal e reforçou ações no campo da Saúde de Fortaleza.