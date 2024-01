Alckmin vai à casa de João Doria, a quem já chamou de "traidor"

Geraldo Alckmin visita antigo aliado tucano João Doria Crédito: Reprodução/Twitter @jdoriajr

Segundo Doria, o futuro do Brasil foi tema da conversa. Ao portal Terra, o empresário informou que a relação de ambos se tornou constante e que, por "várias vezes", se falam ao telefone. Recebi a honrosa visita do Presidente @geraldoalckmin. Chegou dirigindo seu carro particular. Tivemos uma excelente conversa sobre o Brasil e suas boas perspectivas.

Alckmin tem grandeza, capacidade e bom sentimento. pic.twitter.com/oTeURA2O9U December 4, 2023

Rompimento Doria ganhou destaque na política com apoio de Alckmin, em 2016, ao se candidatar à prefeitura de São Paulo e derrotar o então candidato à reeleição, hoje ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT). Em 2018, no entanto, a relação começou a se desgastar. Um dos motivos foi a disputa pela cabeça de chapa do PSDB à Presidência. Alckmin foi o candidato, ficando em quarto lugar na disputa. Enquanto Doria concorreu ao governo de São Paulo e apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na época, o atual vice-presidente chegou a chamar Doria de "traidor".