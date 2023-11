Camilo Santana confirma definição de candidatura do PT à prefeitura de Fortaleza apenas em 2024

O Ministro da Educação, Camilo Santana , confirmou que o nome do PT para candidatura à Prefeitura de Fortaleza será definido apenas em 2024. A informação foi dada na última segunda-feira, 6, durante coletiva de imprensa em visita a Fortaleza. O adiamento da decisão atende pedido do governador Elmano de Freitas (PT) feito ao partido. A previsão é de que o nome seja lançado até março.

José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara, informou ao O POVO que o "diretório na capital cearense se reuniu, por sugestão do governador, e foi transferida a nossa decisão do PT de Fortaleza para março de 2024". Conforme o deputado, o objetivo é "garantir a unidade do PT e da base de sustentação política do governador Elmano, evidentemente respeitando as preferências de cada um".

Já o presidente da sigla em Fortaleza, deputado estadual Guilherme Sampaio, disse que "o essencial é aprofundar o diálogo para construir unidade e, no tempo justo, apresentarmos uma alternativa para nossa federação e aliados”.

Camilo esteve em Fortaleza para participar de duas reuniões na Universidade Federal do Ceará (UFC), uma com o Conselho Nacional de Educação (CNE) e outra com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), que apresentou nova diretoria para gestão 2023-2024.