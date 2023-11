Elmano viaja à Holanda para tratar de investimentos em hidrogênio verde

Durante o período em que estará fora, a vice-governadora, Jade Romero, vai ficar à frente do Governo do Estado provisoriamente. A informação foi divulgada por Elmano nas redes sociais.

Elmano foi acompanhado da secretária de Relações Internacionais, Roseane Medeiros, para participar da Europort Maritime Exhibition e do Brazilian Network Day, que ocorrerá durante o evento.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas , embarcou para Roterdã, na Holanda, no final da noite desse sábado, 4, para tratar de investimentos em produção de hidrogênio verde e parcerias entre os dois países, a fim de trazer mais desenvolvimento econômico para o Estado.

“Viajo para Roterdã, na Holanda, para cumprir agenda em busca de mais investimentos para o Ceará. A vice-governadora, Jade Romero, assume o governo nesse período. Um grande abraço a todas e todos os cearenses”, disse o governador.

Esta é a segunda vez que Jade Romero assume como chefe do executivo cearense. A primeira vez foi quando Elmano integrou a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China, no mês de abril.

