Jogo Político: Esgoto na Praia de Iracema causa atrito entre Elmano e Sarto

Jornalistas do O POVO analisam os impactos da briga entre Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado

O programa Jogo Político desta segunda-feira, 6, resume os entraves enfrentados pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) e o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). Na tarde desta sexta-feira, 3, Sarto saiu em defesa da gestão municipal após o acúmulo de lixo e esgoto que gerou uma “mancha” no mar de um dos cartões postais da capital cearense, a Praia de Iracema.

O episódio analisa ainda a cassação de deputados estaduais da chapa do PL. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) rejeitou nesta segunda-feira, 6, os embargos de declaração apresentados pelos réus no processo de cassação da chapa de deputados estaduais do Partido Liberal (PL). Questões do Ministério Público e processos de outros réus devem ser julgadas com a retomada da pauta nesta terça-feira, 7.



A edição do Jogo Político terá as análises dos jornalistas de Política do O POVO: Carlos Mazza, Guálter George e Júlia Duarte. O programa começa às 14 horas e tem transmissão ao vivo pelas redes sociais do O POVO: Youtube, Facebook e Twitter.



