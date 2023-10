Camilo Santana recebe Medalha Mérito Ensino Bombeiro Militar

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT) , foi homenageado com a Medalha Mérito Ensino Bombeiro Militar, Major Lacis Cortês de Araújo, nesta quinta-feira, 19. O título é concedido pelo Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Outras honrarias

Em julho, Camilo Santana recebeu a medalha Santos Dumont, entregue a pessoas que tenham prestado notáveis serviços ao País ou tenham se distinguido no exercício de sua profissão. No mesmo mês, o ex-governador do Ceará foi agraciado pelo presidente Lula (PT) com a Ordem do Mérito Naval.

Esta última é a 2ª maior condecoração da Marinha. O objetivo é premiar os militares do mar, nacionais ou estrangeiros, e os civis que tenham prestado significativos serviços ao Brasil ou se destacado no meio de sua classe, pelo seu valor pessoal e dedicação à Marinha.