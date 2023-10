Camilo Santana será homenageado pela Academia Cearense de Letras

Presidente da ACL destaca jornada do atual ministro na política estadual, sobretudo no fortalecimento da educação pública

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) será homenageado pela Academia Cearense de Letras (ACL) na próxima sexta-feira, 27, às 19 horas. Ele receberá o título de cidadão honorário da entidade e a Medalha Raquel de Queiroz, do presidente da Associação Brasileira de Bibliófilos, José Augusto Bezerra. A cerimônia ocorre no Palácio da Luz, no Centro de Fortaleza.

Presidente da ACL, Tales de Sá Cavalcante afirma que o ex-governador merece justa homenagem em reconhecimento às atividades dele como deputado estadual, secretário de Estado (Desenvolvimento Agrário e Cidades) e no Governo do Ceará.

“Agora desenvolvendo um importante trabalho no Ministério da Educação, leva as promissoras experiências do Estado do Ceará para o Brasil”, disse Cavalcante, por meio da assessoria de imprensa.