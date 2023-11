Governadora em exercício, Jade Romero lamenta politização de esgoto na Praia de Iracema

A governadora em exercício no Ceará, Jade Romero (MDB), criticou, nesta segunda-feira, 6, a politização do caso de poluição na Praia de Iracema . Em entrevista ao O POVO News , ela afirmou que a população sabe do trabalho realizado na gestão Elmano de Freitas (PT), segundo ela, sem distinção partidária.

A fala acontece depois de o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PT), e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), gerida pelo governo estadual, trocarem acusações relacionados à origem de ligações clandestinas da rede de esgoto na Praia de Iracema, registradas na quinta-feira, 2.

Na ocasião, lixos na areia e uma mancha escura cobriram os trechos da Praia do Crush e o do Espigão do Náutico. De acordo com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), a faixa da mar apresentava resíduos de esgotos sanitários, óleo, graxas, assim como outras substâncias tóxicas.

“Compartilho imagens feitas pelo nosso sistema de inspeção por vídeo das irregularidades em ligações residenciais e na rede de esgoto da Cagece. É isso mesmo que você está vendo: irregularidades feitas pela Cagece!", criticou Sarto, em publicação nas redes sociais.

A Cagece comentou a acusação e afirmou que as imagens compartilhadas por Sarto “não retratam nenhum sistema da Cagece, mas, sim, uma galeria de drenagem de águas pluviais, contendo interligação clandestina da própria população de Fortaleza".

E ainda acrescentou que “caso haja interesse da Prefeitura de Fortaleza, a Cagece poderá firmar parceria com o órgão para realizar fiscalização, operação e manutenção das galerias pluviais".

Ainda sobre os conflitos entre a prefeitura e o governo do Estado, Jade Romero elogiou a gestão de Elmano. “A postura do Elmano tem sido muito correta, não misturou gestão com eleição, recebeu todos os prefeitos, independente de cor partidária, recebeu as demandas, inclusive do prefeito Sarto, independente daqueles que votaram na gente ou que não votaram”.