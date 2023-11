Chacina em Itarema foi executada após criminosos assistirem vítimas em live

Crime teria ligação com a disputa entre facções no município

A chacina que deixou quatro mortos em Itarema (Litoral Norte do Estado) na última segunda-feira, 30, foi praticada após os executores do crime verem uma live transmitida pelas próprias vítimas nas redes sociais. A motivação do crime foi a disputa entre facções, conforme a Polícia Civil; na festa, haveria pessoas ligadas à facção Guardiões do Estado (GDE), enquanto os executores integram o Comando Vermelho (CV).

As informações constam no Auto de Prisão em Flagrante (APF) de um dos suspeitos presos pelo crime, Davi Sousa de Oliveira, de 23 anos. A Polícia Civil encontrou no celular de um suspeito de praticar o crime — Henrique do Nascimento Moreno, morto, posteriormente, em intervenção policial — mensagens que teriam sido enviadas por Davi, também conhecido como Fazendeiro, fazendo referência à live.

“Tu num tem uns cara (inaudível)..cade o (outro suspeito do crime, ainda foragido) não? Pra nós ir buscar eles aí agora”, diz Davi em um áudio, conforme a Polícia. A conversa ocorreu por volta das 23h10min de domingo, 29, enquanto a chacina foi registrada por volta das 2h30min da segunda.