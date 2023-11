Sarto culpa "irregularidades feitas pela Cagece" após mancha no mar em Fortaleza; companhia nega

Prefeito disse que a gestão encontrou irregularidades em ligações de residenciais e na rede de esgoto da Cagece Crédito: AURÉLIO ALVES

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), usou as redes sociais nesta sexta-feira, 3, para criticar "irregularidades feitas pela Cagece" após o surgimento de uma macha de sujeira e esgoto no mar da Praia de Iracema. A estatal está sob a responsabilidade do Governo do Ceará, na gestão de Elmano de Freitas (PT). Uma grande quantidade de água de esgoto e de lixo invadiu a faixa de areia da área conhecida como 'Praia dos Crush' e a água do mar chegou a mudar a coloração naquele ponto. O trecho está em obras sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) e o prefeito defendeu que a gestão tem trabalho para enfrentar "problemas históricos de Fortaleza". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo o pedetista, a Prefeitura identificou ligações clandestinas e vazamentos de esgotos despejados irregularmente na rede de drenagem da orla da cidade. Uma delas teria sido feita pela Cagece,

"Compartilho imagens feitas pelo nosso sistema de inspeção por vídeo das irregularidades em ligações de residenciais e na rede de esgoto da Cagece. É isso mesmo que você está vendo: irregularidades feitas pela Cagece!", disse. Além do registro, ele afirmou que o sistema identificou "mais de 580 toneladas de resíduos" que foram retirados das galerias. "Ainda tem muito pra fazer, mas estamos avançando cada vez mais. E olha: esse é um trabalho complexo, que exige a participação de todos os responsáveis. Nós estamos fazendo nossa parte, e vamos seguir enfrentando todos os desafios com responsabilidade e muito trabalho", afirmou ainda. O prefeito afirmou que determinou uma nova operação de limpeza de galerias pluviais e bocas de lobo, além da instalação de telas em todas as saídas de drenagem, para bloquear a sujeira. Veja vídeo A gente tá enfrentando problemas históricos de Fortaleza com atitude e muito trabalho. A nossa equipe da Prefeitura de Fortaleza identificou ligações clandestinas e vazamentos de esgotos despejados irregularmente na rede de drenagem da orla da cidade. pic.twitter.com/kPOW3svIW7 — Sarto (@sartoprefeito12) November 3, 2023

Cagece se manifesta Por outro lado, no entanto, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou, em nota, anteriormente, que "a ocorrência de esgoto clandestino na Beira Mar de Fortaleza não possui ligação com nenhum sistema operado pela companhia. Nesse caso, a fiscalização é de responsabilidade dos órgãos ambientais". Entenda sobre o lixo na Praia de Iracema Usuários denunciaram a situação nas redes sociais, na última quarta-feira, 1º. Um cano, aparentemente de esgoto, está vazando sujeira para o mar e camadas de lixo estão flutuando na água. Foi registrado uma grande quantidade de água de esgoto e de lixo invadindo a faixa de areia e o mar chegou a mudar a coloração do mar. O problema se gravou com uma leve chuva, registrada na última terça-feira, 31.

Na época, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (Seuma) informou, por meio de nota, que a Prefeitura de Fortaleza acompanhava a situação e atuava de maneira conjunta a partir de ações entre a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e a própria Seuma. A nota ressalta, ainda, que "o sistema de esgotamento sanitário da Capital tem a sua operação sob a responsabilidade da Cagece".