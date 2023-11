Após denúncias de poluição, Prefeitura realiza limpeza na Praia de Iracema

Gestão afirma que trabalhos na região já vinham sendo realizados desde outubro e foram intensificados após o surgimento de uma mancha escura no mar da Capital

Segundo informações da Prefeitura de Fortaleza, uma outra limpeza já havia sido realizada no mesmo local durante o mês de outubro. Até o fim da tarde de hoje, cerca de 80 mil litros de água suja foram retirados do mar, em ação que deve prosseguir pelo fim de semana.

Após o surgimento de uma mancha escura no mar de Fortaleza, diversas ações de limpeza foram iniciadas, nesta sexta-feira, 3, na região próxima ao espigão da rua João Cordeiro, Praia de Iracema. Durante o período da tarde, foram realizados serviços de retirada de areia escura, terraplanagem e drenagem da água empoçada.

A empresa ainda informa que as interligações clandestinas teriam sido feitas pela própria população da cidade, e que por se tratar de uma galeria de águas pluviais, a fiscalização da tubulação é de responsabilidade da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

Em nota divulgada na noite, também desta sexta, 3, a Cagece negou que as imagens compartilhadas por Sarto, e consequentemente as irregularidades flagradas por elas, sejam em tubulações da Companhia.

Na publicação, o chefe do executivo municipal atribui à empresa estatal algumas irregularidades encontradas por um sistema de inspeção por vídeo. De acordo com o prefeito, mais de 580 toneladas de resíduos foram encontradas nas galerias de Fortaleza.

A gestão municipal também afirma que irá elaborar manobras para evitar o acúmulo de esgoto na Praia de Iracema e em outros pontos da Cidade. As atividades devem começar na semana que vem, com foco na identificação e combate a ligações clandestinas de esgoto e os vazamentos na rede de drenagem.

Fiscalização de galerias



Sobre as galerias pluviais, a Prefeitura afirma realizar inspeção permanente para identificar possíveis irregularidades e outros problemas. A gestão também informou que o esgoto de imóveis deve ser direcionado à rede pública de esgoto, de acordo com o artigo 78 do Código da Cidade.

O documento, que estabelece as normas de gestão ambiental em Fortaleza, ainda prevê a possibilidade de multa, suspensão parcial ou total da atividade, reparação, reposição ou reconstituição e proibição de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo período de até cinco anos, para os autores da infração.