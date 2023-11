Adolescente de 16 anos é morto em areninha do Jangurussu

Um adolescente de 16 anos de idade foi morto na areninha do Jangurussu, nessa quinta-feira, 2, em Fortaleza. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme o órgão, a dupla atirou e fugiu em seguida. O garoto morreu no local. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A SSPDS informou, por meio de nota, que o patrulhamento foi reforçado com viaturas do Policiamento Ostensivo Geral e da Força Tática, assim como o motopatrulhamento do 16º Batalhão Policial Militar. "A área ainda conta com reforço de equipes do Comando de Policiamento de Choque e do Batalhão da Polícia de Meio Ambiente."