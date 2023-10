Tasso critica gestão Elmano em convenção estadual do PSDB

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) criticou o governo Elmano de Freitas (PT) e afirmou que o Estado passa por um retrocesso. “Estamos preocupados agora com uma espécie de retrocesso, de atraso que está havendo no Ceará”, comentou nesta segunda-feira, 30.

Tasso participou da convenção do PSDB com o vice-prefeito e presidente estadual do partido, Élcio Batista, assim como os políticos cearenses Ciro Gomes (PDT), Roberto Cláudio (PDT) e o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). A presença dos pedetistas na convenção foi adiantada pelo colunista Henrique Araújo, do O POVO.