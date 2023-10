Ivo anuncia que Sobral começará a cobrar taxa do lixo

“Não temos escolha. Se não cobrarmos não receberemos mais recursos federais”, justificou o prefeito ao ser questionado por um seguidor, em uma caixa de perguntas no seu perfil do Instagram.

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), anunciou nas redes sociais que uma taxa do lixo passará a ser sobrada no município. No entanto, o gestor não informou a data da implantação da tarifa ou valores.

Ao citar a necessidade de cobrar a taxa para ter recursos federais, Ivo faz referência ao novo Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2020 durante governo Jair Bolsonaro (PL), que incentiva os municípios a cobrarem da população uma tarifa para custear a administração dos resíduos sólidos.

No projeto é dito que caso o município não tenha realizado uma proposta de taxa até 15 de julho de 2021, a gestão seria acusada de denúncia fiscal. Para a aplicação da tarifa, o pedetista precisa ainda encaminhar um projeto para a Câmara dos Vereadores de Sobral e aguardar pela votação dos parlamentares.

Ivo usa o mesmo argumento do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), que enviou o projeto da tarifa para a Câmara dos Vereadores de Fortaleza em 6 de dezembro de 2022 e conseguiu a aprovação dos parlamentares em dezembro do mesmo ano.

A medida foi suspensa em maio após solicitação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e voltou a ser cobrada após decisão judicial em junho deste ano. O valor da taxa é cobrado com base no valor da área de residência de cada pessoa.

Crise no PDT

Apesar de estarem no mesmo partido, Ivo e Sarto estão em grupos opostos na cisão do PDT no Ceará. Depois de reunião nacional da sigla na sexta-feira, 27, foi decidido por uma intervenção do diretório no Ceará.

Sobre uma possível saída da legenda, Ivo respondeu que vai para “onde o Cid for”.