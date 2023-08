Sarto rebate opositores que prometem revogar Taxa do Lixo: "Falar à distância é muito fácil"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), rebateu opositores que criticam a implementação da Taxa do Lixo e já prometem revogar a cobrança na Capital, caso sejam candidatos e se elejam para a Prefeitura no ano que vem. O pedetista alegou que a Taxa é uma “obrigação” do gestor e sugeriu que criticá-la “à distância” é mais fácil do que lidar com a questão na prática. Os comentários foram feitos em entrevista ao O POVO News na última terça-feira, 1°.



“A Taxa (do Lixo) é uma obrigação, uma adequação ao regramento da lei que determina o Marco do Saneamento Básico. A lei é clara, quem descumpri-la tem que dizer de onde vai custear a limpeza da Cidade (...) Falar à distância é muito fácil. Qualquer prefeito ou prefeita que seja eleito terá uma procuradoria a lhe orientar juridicamente. Há uma necessidade de adequação. Não pense que é por vontade própria, por, eu diria, estar colocando uma sobrecarga sobre o fortalezense, que a gente faz isso”, explicou.

Entre os nomes da oposição ao prefeito que defenderam a revogação estão o secretário da Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União Brasil); e os deputados estaduais Carmelo Neto (PL) e Larissa Gaspar (PT). Os três são apontados como pré-candidatos à prefeitura em 2024.

No último dia 22, Larissa defendeu que uma "candidatura do PT deve acabar com essa taxa e tratar a limpeza como prioridade e não como meio de arrecadação". Wagner deu ares de promessa de campanha ao falar que a taxa foi "um grande equívoco do governo Sarto, e inclusive me comprometo com a revogação dela, sendo prefeito". Carmelo também abraçou a ideia e adiantou: "Não paguei nem vou pagar, e o compromisso do candidato do PL, qualquer que seja, é o de revogar essa Taxa do Lixo".



Wagner é praticamente unanimidade dentro do União Brasil para representar o partido como candidato a Prefeitura da Capital. Larissa é um dos nomes cotados dentro do PT, que ainda não definiu quem será o indicado. Já dentro do PL, Carmelo disputa a nomeação com os deputados federais André Fernandes e Priscila Costa.