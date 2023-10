Lula diz que dedicação de Messi deveria inspirar jogadores brasileiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 31, que o atacante argentino Lionel Messi, de 36 anos, deveria ser exemplo para jogadores brasileiros. O petista ressaltou o profissionalismo e o currículo de campeão do mundo do jogador que atualmente está no Inter Miami (EUA), e que faturou nessa segunda-feira, 30, seu oitavo prêmio da Bola de Ouro.

"O Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros. O cara com 36 anos, campeão do mundo, com Bola de Ouro e tudo. O Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada. Quem quiser ganhar Bola de Ouro tem que se dedicar, tem que ser profissional. Não combina com farra, não combina com noitada", escreveu numa rede social.

