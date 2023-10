André Figueiredo e aliados estão no Rio de Janeiro para reunião sobre disputa no PDT Ceará

Dentre os principais nomes do grupo do deputado federal, estão Roberto Cláudio e Ciro Gomes

Em postagem nas redes sociais, aparecem Roberto Cláudio, ex-prefeito e presidente do diretório de Fortaleza do PDT, os deputados estaduais Antônio Henrique e Cláudio Pinho, e os vereadores da capital cearense Adail Júnior, Iraguassú Filho e Raimundo Filho.

Um grupo de parlamentares e lideranças do PDT no Ceará, aliados ao deputado federal e presidente nacional interino da sigla, André Figueiredo (PDT), está no Rio de Janeiro onde acontecerá a decisiva reunião nacional na sede da Fundação Leonel Brizola nesta sexta-feira, 27, a partir das 14h. A disputa entre André e o senador Cid Gomes (PDT) pelo comando da sigla no Ceará é a pauta principal .

Além destes, Ciro Gomes, irmão de Cid, mas que está do lado oposto nesta disputa pelo comando do PDT, também participa do encontro. Os dois romperam relações desde o início da crise no partido e apenas se encontraram uma vez publicamente, mas não se cumprimentaram.

Do lado de Cid Gomes, parlamentares aliados também marcam presença no Rio de Janeiro nesta sexta-feira fundamental para o futuro do partido. A reunião teve início por volta das 14h.

Estão acompanhando o senador os deputados federais Eduardo Bismarck, Leônidas Cristino e Mauro Filho; deputados estaduais, Marcos Sobreira, Guilherme Landim, Guilherme Bismarck, Osmar Baquit, Romeu Aldigueri, Salmito Filho, Jeová Mota.

Além deles, os prefeitos Marcelo Mota, de Tamboril, Edinardo Filho, de Forquilha, e Cirilo Pimenta de Quixadá viajaram para o Rio de Janeiro.