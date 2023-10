Cid e aliados estão no Rio de Janeiro para reunião sobre disputa no PDT Ceará

A reunião que define o próximo cenário do PDT cearense começou às 14 horas; Há expectativa de que a Nacional intervenha no Ceará

O presidente do PDT Ceará e senador, Cid Gomes (PDT), está no Rio de Janeiro com um grupo de deputados estaduais e federais aliados para a reunião que definirá o próximo desdobramento da disputa sobre o comando do partido no Estado, nesta sexta-feira, 27. Eles estão de um lado; na linha de frente do outro, estão o presidente nacional em exercício André Figueiredo, o ex-ministro Ciro Gomes, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e o prefeito da Capital José Sarto.

Cid e partidários de sua tese, de reaproximação com o PT, almoçaram no Café Hotel Pestana Copacabana, às 14 horas, e seguiram para o local do encontro, na sede do PDT no Rio de Janeiro. Os liderados de Figueiredo também chegaram à cidade.

