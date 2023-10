"Vem pra Alece": evento oferta serviços de saúde e programação cultural em Fortaleza

Confira a programação da primeira edição do 'Vem pra Alece' Crédito: Bia Medeiros/Alece

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) realiza no próximo domingo, 22, o "Vem pra Alece", em que diversos órgãos da casa legislativa irão oferecer serviços de lazer, cultura, história e promoção à cidadania para a população do Estado. A iniciativa, lançada no último dia 5 de outubro, objetiva aproximar a população do parlamento cearense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entre as opções de programação, estão os serviços do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos do Procon Assembleia, da Casa do Cidadão e do Departamento de Saúde e Assistência Social.

Os órgãos citados, parte da Assembleia Legislativa, oferecem atendimento à população diariamente. Além disso, o "Vem pra Alece" ofertará uma feira de produtos orgânicos, atividades infantis, feira de gastronomia e espaço para o artesanato. Ainda em sua programação cultural, os participantes do evento poderão acompanhar as apresentações de artistas premiados no Festival de Arte e Cultura, realizados em todo o Ceará durante as Assembleias Itinerantes, outro projeto da Alece. As visitas guiadas ao prédio da Assembleia Legislativa, incluindo a chance de conhecer o Plenário 13 de Maio, o Memorial Deputado Pontes Neto e as comissões técnicas da casa, também fazem parte da programação no espaço. (Colaborou Penélope Menezes)

'Vem pra Alece': confira programação O evento gratuito acontece a partir das 7 horas (horário de Brasília) na avenida Desembargador Moreira, 2807, com acesso pela rua Barbosa de Freitas.

Para conferir a primeira edição do "Vem pra Alece", veja a programação completa a seguir:

Para conferir a primeira edição do "Vem pra Alece", veja a programação completa a seguir: Espaço 1 As atividades programadas no "Espaço 1" serão realizadas no Edifício Senador Cesar Cals, o Prédio principal. 8h às 14h

Visita guiada às dependências da Alece

Exposição das Primeiras Constituições do Estado, originais e outros livros raros

Exposição "História e Memória da Educação no Ceará"