"Vem pra Alece": evento tem programação cultural e de cidadania em Fortaleza

Neste domingo, 22, o evento organizado pela Assembleia Legislativa do Ceará, "Vem pra Alece" aconteceu com o objetivo de aproximar a Casa das pessoas

“O evento acontece no sentido de buscar uma maior aproximação com a população", destaca a explica a secretária executiva do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Alece, Luiza Martins. São oferecidos serviços da ouvidoria parlamentar, departamento de saúde, com todos seus atendimentos, odontológicos, de fisioterapia e da saúde mental.

Neste domingo, 22, a Assembleia Legislativa do Ceará realizou o “Vem pra Alece”, em que diversos órgãos da Casa Legislativa ofereceram serviços de lazer, cultura, história e promoção à cidadania para a população do Estado.

Ainda em sua programação cultural, os participantes do evento puderam acompanhar as apresentações de artistas premiados no Festival de Arte e Cultura, realizados em todo o Ceará durante as Assembleias Itinerantes, outro projeto da Alece.

“Eu estou muito feliz de estar hoje presenciando aquilo que aproximadamente há 2 anos e meio, na Tribuna da Assembleia Legislativa, na minha primeira fala, nós dissemos que nosso maior objetivo seria abrir as portas da Assembleia para todo cidadão e cidadã cearense e fortalezense", afirmou o deputado Evandro Leitão (PDT).

População presente

A estudante Ana Beatriz de Oliveira, de 16 anos, ficou sabendo do evento através da mãe, que a convidou para aproveitar. “Pessoal muito organizado. Muitas experiências pra gente viver. Eu estava na parte da maquiagem e adorei. É minha primeira vez na Assembleia e um evento que ajuda a aproximar, deles estarem fazendo pelas pessoas”, comenta Beatriz.



Já a Luara Figueiredo, 40, atendente da Defensoria Pública do Estado, foi prestigiar o evento com a filha e relata que achou interessante, principalmente, a programação para crianças. Para além disso, ela destaca as ações voltadas ao empreendedorismo. “É algo que engloba todo mundo e ajuda os microempreendedores, o que é muito bacana. Hoje em dia, pós-pandemia, nós tivemos que nos reinventar", afirma.