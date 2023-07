Por que Ciro e Cid Gomes estão rompidos e dividindo o PDT?

Um dos grupos mais importantes da história política cearense ganha novas formas. Ou, em termos mais práticos, chega ao fim do modo como se conhece e se passou a chamar, "os Ferreira Gomes", com a divisão entre os irmãos Ciro Gomes e Cid Gomes. Ainda sob o mesmo teto partidário, a cisão entre os irmãos tem repercussões diretas na vida do pedetismo. Cid e Ciro, este representado pelo atual dirigente estadual André Figueiredo, travam queda de braço pelo controle da legenda a pouco mais de um ano da disputa à Prefeitura de Fortaleza.

Cid defende que o PDT marche junto com o PT no Ceará. Uma reunião marcada para a próxima sexta-feira, 7, pode marcar o início da queda de Figueiredo do comando partidário, com a ascensão de Cid ao posto.

A tensão de dimensão familiar e política hoje atinge níveis extremos, mas começou a se desenhar na pré-campanha de 2022, atravessou o processo eleitoral, com conflitos pequenos, médios e grandes. Os ecos da disputa ainda são possíveis de serem ouvidos em declarações de lado a lado dadas atualmente. O POVO realiza um retrato dos momentos que deram forma ao contexto atual, com os principais episódios. Confira abaixo:

Cid participou de dinâmica entre os quatro pré-candidatos do PDT

FORTALEZA, CEARÁ, 10-03-2022: Encontro regional do PDT para apresentação dos pré-candidatos. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: Fernanda Barros/Especial para O Povo

O senador Cid Gomes (PDT) participou da dinâmica feita entre os pré-candidatos do PDT ao Governo do Ceará. O processo afunilou e acabou protagonizado por Roberto Cláudio e Izolda Cela, mas também teve participação de Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, e de Mauro Filho, deputado federal, ex-secretário da Fazenda e do Planejamento e Gestão e principal economista de Ciro nas campanhas presidenciais. Eles fizeram 12 encontros por regiões do Ceará. Cid dizia que pesquisas de opinião e aceitação dos partidos aliados seriam dois critérios definidores. Nos principais números da pesquisa, Roberto Cláudio levava a melhor sobre os demais, padrão que se verificou até o último levantamento, encomendado pelo PDT ao instituto Quaest.

Ciro Gomes fala

Na posse de Izolda Cela (então no PDT) como governadora do Ceará, em 2 de abril, na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), Ciro Gomes foi indagado por O POVO sobre se a função que Izolda passara a assumir a colocava à frente dos demais pré-candidatos, ao que respondeu que "depende do desempenho que a pessoa tem".

Ciro diz: Camilo lidera sucessão

Antes disso, Ciro havia dito que Camilo lideraria sua própria sucessão no Ceará. “O líder do nosso movimento no Ceará se chama Camilo Santana. Ele, por méritos, nos lidera nessa empreitada e vai administrar a sucessão dele", disse Ciro.



Cid Gomes, Ciro e Camilo cantam juntos

Cid Gomes, Ciro Gomes e Camilo Santana cantam Terral no dia da posse de Izolda Crédito: Reprodução/Twitter

Uma das últimas aparições públicas de Cid Gomes foi justamente na posse de Izolda. No Palácio da Abolição, segundo momento daquele dia, em entrevista coletiva, o ex-governador afirmou: "O PDT vai procurar escolher seu candidato ouvindo os parceiros da aliança, ouvindo o governador, ex-governador, vai ser difícil a gente se acostumar com isso, que é quem lidera esse processo. Ele é quem vai liderar esse processo e nós queremos fazer isso em comum." Naquela noite, Ciro, Cid e Camilo comemoraram o dia histórico, com a primeira mulher da história a governar o Ceará.

PT já emitia sinais de que preferia Izolda

Principal estrategista do PT no Ceará e principal interlocutor de Camilo dentro do partido, o deputado federal José Guimarães (PT) sugeriu pela primeira vez que a preferência do PT era por Izolda. "Ela é a favorita, sim, vou dizer isso aqui pela primeira vez, porque vai assumir o governo, e é a tese natural", disse o atual líder do governo Lula na Câmara dos Deputados no mesmo dia.

Cid Gomes cala

Cid Gomes passou a guardar distância do processo decisório do PDT, não manifestando preferência por qualquer das quatro pré-candidaturas. Durante a espécie de exílio autoimposto, ele foi fotografado em sua residência na Serra da Meruoca, na região Norte do Ceará, deitado numa rede. Foi uma das poucas aparições dele (desproposital) durante o desenrolar do processo interno do PDT. Mais tarde, ele diria que a causa do silêncio foi a intenção de demonstrar respeito ao irmão e sua preferência por Roberto Cláudio como representante do PDT na disputa.

Ciro Gomes diz que PT cearense tem lado corrupto

Ciro disse em entrevista à rádio Jangadeiro Bandnews, em que o PT tinha lado corrupto "também no Ceará", que não se submeteria a ele. Adicionou que haveria acordo com os petistas somente se o interesse dos cearenses fosse priorizado nas conversas.

José Guimarães diz ao O POVO que aliança estava "no limite"

Guimarães, até então calado, faz ato no PT no qual afirma que a aliança está "no limite". Em entrevista exclusiva ao O POVO, após o ato, ele afirmou que o PT romperia a aliança e escolheria outro nome no caso de PDT levar a cabo a candidatura de Roberto Cláudio.

"OP - Se for o Roberto Cláudio, vou repetir, o que é que o PT vai fazer?

Guimarães - O PT vai buscar outro caminho."

O POVO apurou no dia seguinte à publicação da entrevista que as falas eram a exposição de um pensamento dele e, principalmente, de Camilo Santana.

Ainda aliado de Ciro, Camilo disse que "de forma alguma" se sentia escanteado das definições

No final de junho de 2022, na premiação Melhores Prefeitos do Ceará, Camilo Santana disse ao O POVO que "de forma alguma" se sentia à margem das definições a respeito de qual seria a candidatura do governismo.

"Não, nós estamos discutindo, vai ter o momento certo. Esse é o tempo do PDT. Terá o tempo para se discutir com os outros partidos aliados que fazem parte da aliança, tudo no momento certo", disse Camilo ao O POVO.



Ciro questiona se Camilo ainda é aliado, Camilo defende Izolda

Ciro Gomes questionou em entrevista a um podcast, em 7 de julho de 2022, se ao falar de Camilo ainda se referia a um aliado.

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) afirmou não saber mais se o ex-governador Camilo Santana (PT) é um aliado. O pedetista disse que o ex-presidente Lula está em diálogo com o ex-senador Eunício Oliveira (MDB) e "pegou" Camilo após prometer um cargo em seu ministério, caso eleito. pic.twitter.com/GgmSCBlhpm — Jogo Político (@jogopolitico) July 8, 2022

No mesmo dia 8 de julho, Camilo, então, fez pela primeira vez defesa mais explícita de Izolda Cela. Ele escreveu que sua candidatura era questão de justiça. Camilo publicou nas redes sociais, no primeiro gesto mais enfático contra Ciro: "Na vida pública sempre busquei ser justo e leal. Meus irmãos e irmãs cearenses são testemunhas da minha história. Defender que seja dado à governadora Izolda Cela, do PDT, o direito a buscar a reeleição, por sua seriedade e competência, é questão de justiça. Não irei contra os meus princípios. Seguirei agindo como sempre fiz, com diálogo e respeito, acreditando no poder do bem e na força da verdade."

Roberto Cláudio é escolhido pelo PDT

Roberto Cláudio, escolhido pelo PDT para ser candidato a governador Crédito: Aurélio Alves / O POVO

O PDT escolheu Roberto Cláudio para a disputa em 18 de julho de 2022. A disputa foi levada à votação no diretório estadual, com presença do presidente nacional da legenda, Carlos Lupi. O ex-prefeito de Fortaleza derrotou Izolda por 55 votos a 29. Lágrimas emocionadas de aliados do lado de fora da sede do PDT e forte comemoração. Naquele dia, Izolda emitiria nota na qual afirmara: "Meu partido decidiu que não terei direito a concorrer à reeleição."

Em setembro, Cid reaparece e pede votos para Ciro e Camilo, sem RC

Cid reapareceu em 3 de setembro de 2022, em ato em Sobral no qual pediu votos para as candidaturas de Ciro Gomes e de Camilo Santana, à Presidência e ao Senado, respectivamente. Ele respondeu aos repórteres que não faria a defesa de Elmano de Freitas ou Roberto Cláudio por entender que caberia a ele atuar pela recomposição da aliança entre PDT e PT em segundo turno, numa eventual disputa contra Capitão Wagner (União Brasil). Cid defendeu que os dois não se atacassem, mas centrassem suas energias em Wagner. Também defendeu Izolda de críticas da campanha de RC. Não houve segundo turno com a vitória de Elmano na primeira etapa.

"Facada nas costas": Ciro faz analogia que lhe acompanharia

A primeira vez que Ciro falou em "facada nas costas" foi ao Flow Podcast, durante a campanha de 2022, em 26 de setembro. Na ocasião, ele não disse que era vítima de um golpe praticado por lideranças que ajudou a formar. “Me traíram e eu estou lá sem ninguém me defendendo. Sem ninguém não é verdade, tem o Roberto Cláudio (candidato do PDT ao Governo do Ceará), que é o melhor cara, que é meu candidato a governador lá. Isso dói demais em um cara, mas é assim.” Ele adicionou: "Frequentam os caminhos de Judas."

RC se opõe a Camilo; Elmano defende continuidade e vence

Evandro Leitão (entre Camilo e Elmano) foi um dos mais eufóricos na festa da vitória dos petistas Crédito: Hiane Braun/Divulgação

Roberto Cláudio levou para a campanha um discurso de oposição a Camilo Santana (PT), com quem percorria a capital cearense quando prefeito, com o programa chamado "Juntos por Fortaleza", que conferia contornos institucionais à parceria política entre ele e Camilo, tornando-a uma união de forças entre a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Ceará.

Com Camilo tendo saído com aprovação recorde da administração estadual e embalado em pesquisas de intenção de voto sobre a disputa ao Senado, a estratégia de RC não triunfou. Elmano venceu a disputa em primeiro turno com um discurso fortemente apoiado nos legados petistas de Camilo Santana e Luiz Inácio Lula da Silva.

Discórdias seguem

No palanque da vitória, surgiu um eufórico Evandro Leitão, do PDT, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). Comemorou fortemente a própria reeleição e as vitórias de Camilo e Elmano. Mesmo às turras com Carlos Lupi, o que repercutiu nos repasses do fundo partidário à sua candidatura, Evandro foi o segundo mais votado, atrás somente de Carmelo Neto (PL).

Após Cid Gomes, Evandro é a principal liderança pedetista defensora de que PDT e PT estejam juntos no Ceará, o que pode ter repercussões em Fortaleza na disputa do ano que vem. Camilo tem ótima relação com Evandro, assim como Elmano.

Lideranças do petismo próximas a Camilo, como os estaduais Julinho e De Assis Diniz, ambos do PT, têm "levantado a bola" de Evandro como um bom nome para a corrida eleitoral. O sucesso ou não de Cid na tentativa de assumir o comando do PDT pode determinar se a candidatura de Camilo-Elmano-Cid será pedetista ou não.

A candidatura ao Paço Municipal apoiada por Ciro e Roberto Cláudio tende a ser a de José Sarto (PDT). Palanques distintos, na campanha que pode significar os desdobramentos das discussões que ocorrem agora.