Karol Eller: quem é a influencer bolsonarista que morreu aos 36 anos

Karol Eller é natural de Governador Valadares, município no interior de Minas Gerais Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora bolsonarista Karol Eller morreu na noite dessa quinta-feira, 12, em São Paulo, aos 36 anos. Confirmada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), a informação comoveu figuras políticas de direita. Por volta de 22 horas, a mineira publicou, no Instagram, uma mensagem que dava a entender que tiraria a própria vida. No texto, deixou o endereço de sua casa e pediu perdão “por causa toda essa dor aos que me amam”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Pelo Twitter, Nikolas escreveu que estava “praticamente sem forças” por conta da morte e desejou conforto aos familiares de Karol. Outros políticos também se manifestaram, como o senador Flávio Bolsonaro, o vereador Fernando Holiday, o deputado estadual carioca Thiago Gagliasso e o deputado estadual paulista Paulo Mansur.

A aproximação de Karol Eller com a família Bolsonaro a levou a um cargo na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), com salário de quase R$ 11 mil Crédito: Reprodução/Instagram Morre Karol Eller: polêmicas com LGBTQIA+ Karol era conhecida por ter publicamente se identificado como lésbica, apesar de sua ligação com figuras controversas por comentários contra a população LGBTQIA+. Em um vídeo de campanha, ela defendeu que Bolsonaro não era homofóbico e citou “ideologia de gênero” e “sexualização de crianças” como motivos para pessoas LGBTQIA+ criticarem o ex-presidente.