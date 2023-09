Cachorro viraliza após ajudar garis em Minas Gerais; Veja vídeo

Sem derrubar nem um pouco do lixo no chão, o cão pega as sacolas com a boca e trota até o caminhão, onde as entrega para os garis e é recompensado com gestos de carinho.

O vídeo já faz sucesso até em páginas estrangeiras do X (antigo Twitter). Vários internautas parabenizam a disposição do animal e afirmam que ele age melhor que muitos humanos.

Nos comentários de uma das publicações, um dos usuários ainda afirma: “Até o cachorro sabe como recolher o lixo. Todos deveríamos aprender com o cachorro. Pegue seu lixo”.

Profissão parece agradar os animais

O caso de Minas Gerais não é o único. Em maio do ano passado, O POVO conheceu a história de Algodão, um cachorrinho que acompanha todos os dias sua tutora, Marileide Azevedo, 42, no trabalho como gari no município de Colatina, Espírito Santo.

A situação inusitada começou quando Marileide e seu esposo, Wilson de Azevedo, perceberam sinais de estresse no poodle quando ele ficava sozinho em casa. Foi então que o casal decidiu conversar com o chefe da empresa de saneamento onde a gari trabalha, que permitiu a ida do doguinho nas viagens.

De lá para cá, Algodão ganhou uniforme e até perfil no Instagram, no @gari_algodao. No trabalho, o cão é disciplinado e aguarda a tutora no carrinho enquanto ela ajuda a embelezar as ruas da cidade.