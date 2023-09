Setembro Amarelo: como conseguir atendimento psicológico online e barato

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o suicídio como “um sério problema de saúde pública global”. No Brasil, a conscientização sobre a temática foi estabelecida no calendário nacional por meio da campanha Setembro Amarelo.

A campanha Setembro Amarelo é uma iniciativa que objetiva atuar na conscientização e na prevenção ao suicídio. A temática, segundo o portal do projeto no Brasil, ainda é vista como um tabu e as ações procuram esclarecer e identificar a problemática ao público.