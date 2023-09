8/1: Ministério da Defesa elaborou minuta de GLO para Forças Armadas atuarem contra golpistas

Brasília (DF), 08.01.2023 - Manifestantes golpistas invadem o Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No dia 8 de janeiro deste ano, o Ministério da Defesa elaborou um texto que previa adoção de uma GLO (Garantia da Lei e da Ordem). A criação da minuta ocorreu após milhares de pessoas invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília solicitando uma intervenção militar. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O documento consiste em um dispositivo constitucional em que o presidente da República autoriza que as Forças Armadas atuem nos casos em que as forças tradicionais de segurança não conseguem conter.

O texto dava aval para que as tropas atuassem na Esplanada dos Ministérios, que na ocasião havia sido tomada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contudo, não chegou a assinar o documento. Em nota, o Ministério da Defesa afirmou que a minuta foi elaborada no cenário das possibilidades de acionamento das Forças e amparada pela Lei Complementar 97/99, que trata das normas para a atuação dos militares. “Conforme a Constituição Federal, uma GLO só pode ser realizada exclusivamente por ordem expressa da Presidência da República”, alega a pasta. À época, o Ministério da Defesa era comandado pelo ministro José Múcio Monteiro, escolhido a dedo pelo presidente Lula para viabilizar a comunicação do governo petista com os militares diante de um cenário de alinhamento da cúpula das Forças Armadas com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A minuta de GLO O texto elaborado pelo Ministério da Defesa foi encontrado no e-mail do capitão da fragata da Marinha Elço Machado Neves, que é lotado na Chefia de Operações Conjuntas da pasta. Após determinar a quebra de sigilo telemático do militar, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) identificou que Neves havia encaminhado o documento de um e-mail pessoal para seu endereço eletrônico funcional às 18h05 do dia 8 de janeiro.

A mensagem encontrada na caixa de entrada do servidor da Defesa enumera uma série de explicações para que a GLO fosse adotada e traz uma “minuta de decreto”. O texto dá aval para “o emprego das Forças Armadas” na Esplanada dos Ministérios entre os dias 8 a 10 de janeiro. O local exato em que as forças atuariam, conforme o texto, seria definida pelo Ministério da Defesa. Dentre os motivos enumerados por Neves está a constatação de que os “meios” do Distrito Federal e da Força Nacional não eram “suficientes para conter os manifestantes”. “O que torna imperioso o emprego de meios federais para conter os manifestantes”, consta no texto. A convocação das GLOs transferem às Forças Armadas o poder de polícia em determinadas regiões do país, desde que haja autorização do presidente da República. No Rio, por exemplo, o dispositivo já foi usado durante as ocupações dos complexos da Penha, do Alemão e da Maré.