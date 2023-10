Ex-assessor diz ter tido relacionamento com Jair Renan e filho de Bolsonaro fala em armação; entenda

Entenda a polêmica íntima envolvendo Jair Renan, filho de Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram- Diego Pupe

Prints de conversas supostamente mantidas por Jair Renan, o filho "04" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), expõem o que seria uma tentativa de reverter término de um suposto relacionamento com o ex-assessor, Diego Pupe. A exposição do que seria uma troca de mensagens íntimas ganhou repercussão no ambiente virtual. Filho de um político com discurso frequentemente contrário a grupos LGBTQIA+, Jair Renan negou as informações e concedeu entrevista ao colunista Leo Dias, no último domingo, 8. Uma das mensagens atribuídas a Renan diz: "Eu te amo, cara, mas não termina comigo por causa disso. Já não quer transar comigo, agora vem querer terminar, porra? Vamos dar uma rapidinha antes da minha mãe acordar. Vivian dormiu, vem aqui no meu quarto, para de show, por favor". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O que diz Jair Renan Jair Renan afirma que o print da conversa foi uma armação de Diego para atrair curtidas nas redes sociais, e que o suposto relacionamento é uma mentira.

Ambos começaram a frequentar eventos e festas entre novembro e dezembro de 2021. No entanto, Renan afirma que os dois estariam se estranhando no período em que as mensagens foram trocadas, no começo de junho de 2022. "A gente parou de ter amizade no dia 5 de julho. Ele já sabia que a gente não estava mais se bicando [naquela época] e talvez fez essa maldade comigo", diz o filho do ex-presidente. "É uma fake news! Ele era meu amigo, ele começou a andar comigo no final de novembro de 2021 e meio que acabou a amizade, acabou essa parceria que a gente fazia de mídia social, no final de junho de 2022. Eu não tenho essa questão de preconceito e nem nada, para mim é ser humano, se você for ou não for o problema é seu, eu não tenho essa questão de me meter na sua vida pessoal", defendeu. Ele acrescenta que Pupe foi o responsável por escrever e enviar as mensagens, uma vez que o celular de Renan não tinha senha. "Nesse dia específico, eu estava bebendo, tomei um porre, me deram um banho. Me deram o banho e em seguida me jogaram na cama, e foi ali que eu dormi. Não sei. Provavelmente pegou o meu telefone, não tinha senha, fez o que fez, mandou a mensagem. No dia seguinte, meu telefone não tinha essas mensagens”, explicou. Jair Renan vê interesse político

Ainda na entrevista, Jair Renan disse crer que a polêmica pode ter envolvimento do PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, opositor de Bolsonaro.

"Ele era meu amigo. Não sei por que ele está fazendo isso tudo, se é por conta de like, de ficar famoso ou algo do tipo. Porque tem um áudio que ele mandou para um conhecido meu em que ele fala que trabalha atualmente no governo Lula. Talvez esteja fazendo isso a mando do outro lado, direita e esquerda, o Brasil inteiro sabe o que está acontecendo”, apontou. O filho de Bolsonaro reiterou: "Eu sou hétero, eu gosto de mulher. Eu sabia que ele era bi, vi ele ficando com mulher, não tenho problema nenhum", seguiu. "Meu sonho é casar e formar família, estou à procura de uma noiva, de uma namorada, pra construir família". Diego explica afastamento

Ao site Metrópoles, Diego Pupe afirmou que a relação entre ele e Jair Renan começou a esfriar após o filho "04" de Bolsonaro ter criado uma empresa em sociedade com Maciel Alves de Carvalho. Pupe afirma que começou a se sentir "usado" e que foi "colocado de lado" por Renan.