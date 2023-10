MP pede condenação de Cury por importunação sexual contra ex-deputada Isa Penna

O Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça a condenação do ex-deputado estadual Fernando Cury (União Brasil) por importunação sexual contra a também ex-deputada estadual Isa Penna (PCdoB). O caso ocorreu em 2020, quando Cury abraçou por trás a deputada em uma votação que ocorria na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Segundo a promotora Anna Paula de Souza de Moraes, o ex-deputado “abraçou e deslizou as mãos pela costa e seio da vítima”, como mostram as imagens capturadas pelas câmeras do Legislativo.