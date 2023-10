MPCE pede condenação de vereador de Forquilha por suposto funcionário fantasma

Investigação apontou que funcionário indicado por José Eliezer Carlos Siqueira não prestava qualquer serviço no Legislativo e era orientado a destinar o salário ao contratante

O Ministério Público do Ceará (MPCE) entrou na última segunda-feira, 9, com Ação Civil Pública contra o vereador José Eliezer Carlos Siqueira, de Forquilha, por suposta contratação de servidor fantasma, o que teria provocado ganho ilícito de mais de R$ 10 mil.

Segundo informações da Promotoria de Justiça Vinculada de Forquilha, a nomeação ocorreu ainda em 2010, quando o vereador indicou Ítalo Rodrigues Freire para cargo em seu gabinete no Legislativo. Investigação do órgão, no entanto, aponta que o funcionário não prestava qualquer serviço e era orientado a destinar o salário ao contratante.

De acordo com o processo, José Eliezer Carlos Siqueira teria afirmado que não beneficiou da remuneração, tendo repassado o valor para um eleitor em situação de “vulnerabilidade social”. O vereador também justifica o caso dizendo que o contratado teria aceitado a situação apenas para aumentar a “experiência” no currículo.