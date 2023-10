Adail Júnior comenta crise no PDT: "É igual a mel de abelha, desunerou"

Aliado de Sarto e Roberto Cláudio, vereador defende retorno de André Figueiredo ao comando do PDT no Ceará

O vereador Adail Júnior se posicionou a respeito do novo capítulo da crise no PDT desde a última sexta-feira, 29, quando a reunião do diretório teve de ser encerrada após confusão entre os membros do partido . No entendimento dele, a composição da legenda pode ser equiparada a mel de abelha : “Depois que desunera, pronto, só outro”.

“Acho que voltou à normalidade. Presidente no posto de presidente e vice-presidente no posto de vice-presidente, o que tem de anormal nisso? Não é pra ninguém se espantar”, pontuou.

Quando questionado se apoiava ou não a volta de André Figueiredo ao comando estadual do partido, Adail fez questão de esclarecer que, André e Cid devem ocupar os cargos para os quais foram direcionados: um para presidente e outro para vice-presidente do diretório, respectivamente.

Em julho, ambos os pedetistas haviam firmado um acordo que estabeleceu que Cid ficaria à frente da legenda no Ceará até dezembro deste ano. O movimento fazia parte de uma negociação entre alas divergentes para apaziguar o partido e preparar o terreno para as eleições municipais de 2024.

A fala do vereador faz menção aos atritos entre o presidente do diretório estadual do PDT, André Figueiredo e o senador Cid Gomes , que voltaram a brigar pelo comando do diretório estadual do partido no Ceará.

“Nós do PDT já fomos muito prejudicados com essa briga. Na minha concepção, fica no PDT quem é pedetista. Nós não podemos esquecer que tem uma ala pedetista no PT. Então, nós temos que ter consciência, quem é PDT, é PDT. Nós não podemos ser do PDT querendo fazer parte de um partido que o partido não faça parte”, completou.

A declaração do vereador faz menção a gestão do governador Elmano de Freitas (PT), que tornou-se um ponto de atrito entre os membros do PDT durante reunião da última sexta. Na ocasião, o senador e então presidente do diretório estadual deliberou sobre a legenda apoiar ou não o governo de Elmano.

No encontro, André Figueiredo — licenciado da presidência estadual — pediu que o assunto fosse retirado de pauta. No entanto, a discussão prosseguiu, resultando no encerramento da reunião.