Ligados a igrejas, ex-jogador e esposa de vereador: mais votados para Conselho Tutelar em Fortaleza

Eleição para Conselho Tutelar no Cuca José Walter. Crédito: Samuel Setubal

A eleição para o Conselho Tutelar realizada no último domingo, 1º de outubro, elegeu 60 conselheiros titulares e 60 suplentes em Fortaleza. Entre os dez mais votados é possível encontrar ligação com a igreja evangélica, esposa de vereador e até ex-jogador de futebol. Irene Lima, candidata mais votada da eleição com 4.838 votos foi reeleita ao cargo. No último pleito, em 2019, ela também foi a mais votada, com 3.467 votos. Com um perfil discreto e privado nas redes sociais, ela é ligada à Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) e ao vereador Ronaldo Martins (Republicanos).